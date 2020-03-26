Ярославский УФСИН приостановят свидания с заключенными из-за коронавируса
Руководство УФСИН по Ярославской области приняло решение ограничить посещения заключенных и на ближайшее время отменить как длительные, так и краткосрочные свидания. Данная мера необходима для предотвращения распространения вируса COVID-19.
- В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.
В учреждениях также проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU