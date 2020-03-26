2020-03-26T13:48:00+03:00
Общество

У ярославца за долги арестовали авто, на котором он приехал к приставам

Мужчина задолжал банку 230 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Начальную продажную стоимость машины определил суд – она составила 600 тысяч рублей. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиНачальную продажную стоимость машины определил суд – она составила 600 тысяч рублей. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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Злостный неплательщик по кредиту, после ареста его дорогой машины, скорее всего, задумается о том, что деньги банку надо вернуть.

Финансовой организации ярославец задолжал 230 тысяч рублей. Приставы сначала навестили мужчину по месту его прописки, но не застав там, оставили извещение о явке на прием.

Должник явился к судебному приставу, но лишь для того, чтобы заявить, что денег у него нет. Причем, к Управлению ярославцев приехал на довольно дорогой машине. Чем и воспользовались представители ведомства.

- Автомобиль был арестован. Начальную продажную стоимость машины определил суд – она составила 600 тысяч рублей. Мужчина пообещал рассчитаться с долгом, но если он не будет погашен, то имущество пойдет с торгов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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