Отменяется электричка Ярославль - Иваново
С 1 апреля на территорию нашего региона перестанет заходить пригородная электричка Иваново - Ярославль. Теперь она будет ездить только до Нерехты.
- Это связано с изменением транспортного заказа Ярославской области, - сообщается на сайте Северной пригородной пассажирской компании.
Электричка будет ходить по следующему расписанию:
№6275 Иваново – Нерехта (вместо Иваново – Ярославль-Главный), ежедневно с отправлением от станции Иваново в 7:39;
№ 6280 Нерехта – Иваново (вместо Ярославль-Главный – Иваново), ежедневно с отправлением от станции Нерехта в 18:41 .
Ранее стало известно, что с 3 апреля отменяют поезд Москва - Рыбинск.
ИСТОЧНИК KP.RU