Отменяется электричка Ярославль - Иваново

26 Март 2020 2020-03-26T13:42:39+03:00

Электричка Иваново - Ярославль будет ездить только до Нерехты. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Произойдет это уже на следующей неделе

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С 1 апреля на территорию нашего региона перестанет заходить пригородная электричка Иваново - Ярославль. Теперь она будет ездить только до Нерехты.

- Это связано с изменением транспортного заказа Ярославской области, - сообщается на сайте Северной пригородной пассажирской компании.

Электричка будет ходить по следующему расписанию:

№6275 Иваново – Нерехта (вместо Иваново – Ярославль-Главный), ежедневно с отправлением от станции Иваново в 7:39;

№ 6280 Нерехта – Иваново (вместо Ярославль-Главный – Иваново), ежедневно с отправлением от станции Нерехта в 18:41 .

Ранее стало известно, что с 3 апреля отменяют поезд Москва - Рыбинск.

ИСТОЧНИК KP.RU