Ярославский флорист продала бизнес и ушла в армию

25 Март 2020 2020-03-25T15:37:42+03:00

А до этого Анна Демешкина сделала предложение своему парню

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В ближайшие выходные на одном из федеральных каналов стартует новый проект «Солдатки». Обычные девушки наденут военную форму и попробуют на себе испытать все тяготы солдатской службы. Одна из участниц шоу – жительница Ярославля Анна Демешкина.

Цель Анны – полностью изменить свою жизнь, избавиться от страхов и из инфантильной девушки превратиться в жесткую, сильную леди. Хотя уже сейчас жесткости и силы ярославне не занимать: она сама сделала предложение своему молодому человеку, но, видимо, получив отказ, продала свою цветочную мастерскую и начала жизнь с чистого листа.

В смелости Анне не откажешь. Однажды она целых полгода путешествовала автостопом, а в будущем собирается объехать весь мир.

Будем болеть за нашу землячку и пожелаем ей удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU