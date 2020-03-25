Ярославский флорист продала бизнес и ушла в армию
В ближайшие выходные на одном из федеральных каналов стартует новый проект «Солдатки». Обычные девушки наденут военную форму и попробуют на себе испытать все тяготы солдатской службы. Одна из участниц шоу – жительница Ярославля Анна Демешкина.
Цель Анны – полностью изменить свою жизнь, избавиться от страхов и из инфантильной девушки превратиться в жесткую, сильную леди. Хотя уже сейчас жесткости и силы ярославне не занимать: она сама сделала предложение своему молодому человеку, но, видимо, получив отказ, продала свою цветочную мастерскую и начала жизнь с чистого листа.
В смелости Анне не откажешь. Однажды она целых полгода путешествовала автостопом, а в будущем собирается объехать весь мир.
Будем болеть за нашу землячку и пожелаем ей удачи!
ИСТОЧНИК KP.RU