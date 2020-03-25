В Ярославской области 20-летний парень украл из чужого автомобиля барсетку

25 Март 2020 2020-03-25T14:56:04+03:00

В сумке находились документы и 12 тысяч рублей

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В полицию Ростова Великого обратился 32-летний местный житель, у которого из автомобиля неизвестные похитили барсетку с документами и деньгами. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска был установлен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний молодой человек, - уточнили в пресс-службе региональной полиции. – Подозреваемый пояснил, что увидел в незакрытом автомобиле оставленную барсетку и решил ее похитить.

Украденные деньги преступник успел потрать. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU