Ярославцам бесплатно привозят SIM-карты на дом

25 Март 2020 2020-03-25T13:37:08+03:00

Самыми частыми покупателями стали люди в возрасте от 25 до 34 лет

Изменить размер текста: A A

Оператор Tele2 сделал бесплатную доставку SIM-карт из своего онлайн-магазина по городу и области, сообщает пресс-служба компании. В результате Центральная Россия, куда входит и Ярославский регион, стала лидером по числу MNP-подключений через интернет. А самыми частыми покупателями стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

При заказе номеров в интернет-магазине Tele2 покупателям доступна курьерская доставка. Ее осуществляют по Ярославлю и во многие крупные населенные пункты области. Жителям достаточно указать при оформлении свой адрес, после чего представитель службы доставки согласует с клиентом дату приезда курьера. Оплата возможна как наличными, так и картой.

- В последнее время у жителей России значительно выросла популярность различных онлайн-сервисов. Отвечая потребностям абонентов, мы обеспечиваем доставку заказов, причем курьер приедет бесплатно даже в область. Это позволит жителям быть онлайн в любой ситуации. Ведь покрытие высокоскоростного 4G-интернета Tele2 охватывает практически все населенные пункты региона, в том числе, дачные поселки и совсем небольшие села, - рассказал Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2.

Интересным фактом можно отметить то, что в Центре России зафиксировано максимальное количество MNP-переходов в интернет-магазине. Доля таких подключений составляет 15%. С небольшим отрывом в рейтинге, достигнув 14%, следует Москва. При заказе SIM-карты жители Ярославской области отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет- трафика. Так, в регионах Центральной России более половины подключившихся жителей выбрали интернет-тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».

Самыми активными пользователями сайта стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 37% от общего числа посетителей. Соотношение мужчин и женщин распределилось почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.