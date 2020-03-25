2020-03-25T13:22:33+03:00
Общество

Даниловцу стало стыдно подметать улицы и он заплатил алименты

Мужчину приговорили к обязательным работам
Полина Вачнадзе
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Сразу же после наказания отец стал перечислять деньги дочери. ФОТО: УФССП по Ярославской областиСразу же после наказания отец стал перечислять деньги дочери. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Житель Даниловского района после развода с женой должен был отдавать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетней дочери, но не делал этого. Не раз приставы проверяли имущество должника и наличие денег на счетах, но даниловец был гол как сокол. Имел только долг перед ребенком 70 тысяч рублей и водительские права.

Пристав предупредил мужчину, что его ограничили в пользовании водительским удостоверением, но эффекта это не произвело. Должник возвращался на машине из Карелии и его остановил сотрудник ДПС. Как итог – возбуждение административного дела.

- Суд, рассмотрев материалы административного дела, назначил гражданину наказание в виде обязательных работ. Каждый день в течение четырех часов даниловец мел улицы города и не раз его за этим занятием видели знакомые. Хоть мужчина и испытывал чувство стыда, но положенные 30 часов отработал, - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Это стало нерадивому отцу хорошим уроком. Сразу же после наказания он стал перечислять деньги дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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