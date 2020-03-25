Жительница Ярославля собственноручно перевела мошенникам 650 тысяч

25 Март 2020 2020-03-25T13:11:58+03:00

Преступник убедил женщину, что с ее карты происходит несанкционированное списание денег. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Ярославля обратилась 48-летняя жительница Ленинского района. Женщина сказала, что ей позвонили с неизвестного номера и представились работником службы безопасности банка. Преступник убедил женщину, что с ее карты происходит несанкционированное списание денег.

- Мужчина убедил заявительницу через банкомат перевести денежные средства на указанные им номера «безопасных счетов», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Ущерб составил 650 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU