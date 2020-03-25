В Ярославле при пожаре в собственной квартире погибла 75-летняя хозяйка

25 Март 2020 2020-03-25T12:05:47+03:00

Пламя вспыхнуло в одной из квартир жилого дома по Угличской улице. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Ярославской области проводит проверку по факту гибели при пожаре 75-летней жительницы Ярославля. Пламя вспыхнуло в одной из квартир жилого дома по Угличской улице.

- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета по Ярославской области. - Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

Специалисты выясняют причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU