В Ярославле при пожаре в собственной квартире погибла 75-летняя хозяйка
Специалисты выясняют причины возгорания
Пламя вспыхнуло в одной из квартир жилого дома по Угличской улице.Фото: СУ СКР по Ярославской области
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Следственный комитет Ярославской области проводит проверку по факту гибели при пожаре 75-летней жительницы Ярославля. Пламя вспыхнуло в одной из квартир жилого дома по Угличской улице.
- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета по Ярославской области. - Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.
Специалисты выясняют причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU