2020-03-25T12:05:47+03:00
Общество

В Ярославле при пожаре в собственной квартире погибла 75-летняя хозяйка

Специалисты выясняют причины возгорания
Полина ЗАЙЦЕВА
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Пламя вспыхнуло в одной из квартир жилого дома по Угличской улице.Пламя вспыхнуло в одной из квартир жилого дома по Угличской улице.Фото: СУ СКР по Ярославской области
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Следственный комитет Ярославской области проводит проверку по факту гибели при пожаре 75-летней жительницы Ярославля. Пламя вспыхнуло в одной из квартир жилого дома по Угличской улице.

- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета по Ярославской области. - Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

Специалисты выясняют причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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