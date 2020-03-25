Количество ярославцев, которые находятся на карантине, увеличивается ежедневно

25 Март 2020 2020-03-25T11:37:33+03:00

Сегодня, 25 марта, их уже 1907 человек

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области увеличивается число людей на самоизоляции. На сегодняшний день, 25 марта, по данным департамента здравоохранения, в регионе на карантине находятся 1907 человек.

Число самоизолированных растет каждый день. Вчера, 24 марта, их было 1679, 23 марта – в два раза меньше – 807 человек. Из 807 человек подавляющее большинство – 762 человека - являются гражданами России, семеро из КНР и 38 – из других государств.

На данный момент только у одного ярославца, вернее, ярославны, официально подтвержден диагноз коронавирус. По словам главного врача инфекционной больницы Нины Лужинской, у пациентки наблюдается устойчивая положительная динамика.

Еще у одного мужчины медики подозревают это заболевание. Он находится в инфекционной больнице под круглосуточным наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU