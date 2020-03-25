2020-03-25T11:37:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество ярославцев, которые находятся на карантине, увеличивается ежедневно

Сегодня, 25 марта, их уже 1907 человек
Полина Вачнадзе
Поделиться:
1907 человек находятся на самоизоляции1907 человек находятся на самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ярославской области увеличивается число людей на самоизоляции. На сегодняшний день, 25 марта, по данным департамента здравоохранения, в регионе на карантине находятся 1907 человек.

Число самоизолированных растет каждый день. Вчера, 24 марта, их было 1679, 23 марта – в два раза меньше – 807 человек. Из 807 человек подавляющее большинство – 762 человека - являются гражданами России, семеро из КНР и 38 – из других государств.

На данный момент только у одного ярославца, вернее, ярославны, официально подтвержден диагноз коронавирус. По словам главного врача инфекционной больницы Нины Лужинской, у пациентки наблюдается устойчивая положительная динамика.

Еще у одного мужчины медики подозревают это заболевание. Он находится в инфекционной больнице под круглосуточным наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославцам бесплатно привозят SIM-карты на дом
Даниловцу стало стыдно подметать улицы и он заплатил алименты
Жительница Ярославля собственноручно перевела мошенникам 650 тысяч
В Ярославле при пожаре в собственной квартире погибла 75-летняя хозяйка
Количество ярославцев, которые находятся на карантине, увеличивается ежедневно
В Ярославской области сработают сирены
Заместитель мэра Ярославля после самоизоляции вернулась на работу
Ярославские хулиганы обстреляли маршрутку из пневматического оружия
Ярославль - в топе лучших городов России для виртуальных путешествий
В Ярославской области пройдет «Цифровой диктант»
В Ярославской области браконьеру грозит полумиллионный штраф
Ярославцам придется временно отказаться от банкоматов с рециркуляцией
В Ярославской области неделю разыскивают 17-летнего Алексея Яфарова
В Ярославле осудят мужчину, который в пьяном угаре до смерти избил своего соседа
Ярославна привлечена к административной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Ярославском районе построят современный спортивный комплекс
Кинотеатр «Родина» в Ярославле закрылся на карантин
Бесплатно: онлайн-консультации врача по коронавирусу