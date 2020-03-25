Количество ярославцев, которые находятся на карантине, увеличивается ежедневно
В Ярославской области увеличивается число людей на самоизоляции. На сегодняшний день, 25 марта, по данным департамента здравоохранения, в регионе на карантине находятся 1907 человек.
Число самоизолированных растет каждый день. Вчера, 24 марта, их было 1679, 23 марта – в два раза меньше – 807 человек. Из 807 человек подавляющее большинство – 762 человека - являются гражданами России, семеро из КНР и 38 – из других государств.
На данный момент только у одного ярославца, вернее, ярославны, официально подтвержден диагноз коронавирус. По словам главного врача инфекционной больницы Нины Лужинской, у пациентки наблюдается устойчивая положительная динамика.
Еще у одного мужчины медики подозревают это заболевание. Он находится в инфекционной больнице под круглосуточным наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU