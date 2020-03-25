2020-03-25T10:53:55+03:00
Общество

В Ярославской области сработают сирены

Звуковое оповещение включат во всех населенных пунктах региона с 11.00 до 13.00
Дарья Сабаева
Поделиться:
Волноваться не стоит – это всего лишь проверкаВолноваться не стоит – это всего лишь проверкаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 марта, в Ярославской области сработают сирены и громкоговорители. Волноваться не стоит – это всего лишь проверка.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения информации до органов управления, а также для информирования населения, в случаях войны или природных катаклизмов.

- На территории Ярославской области будет организованна комплексная проверка Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кроме того, что сработают сирены и громкоговорители, будут перехвачены радио- и телесигналы для передачи информации населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество ярославцев, которые находятся на карантине, увеличивается ежедневно
В Ярославской области сработают сирены
Заместитель мэра Ярославля после самоизоляции вернулась на работу
Ярославские хулиганы обстреляли маршрутку из пневматического оружия
Ярославль - в топе лучших городов России для виртуальных путешествий
В Ярославской области пройдет «Цифровой диктант»
В Ярославской области браконьеру грозит полумиллионный штраф
Ярославцам придется временно отказаться от банкоматов с рециркуляцией
В Ярославской области неделю разыскивают 17-летнего Алексея Яфарова
В Ярославле осудят мужчину, который в пьяном угаре до смерти избил своего соседа
Ярославна привлечена к административной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Ярославском районе построят современный спортивный комплекс
Кинотеатр «Родина» в Ярославле закрылся на карантин
Бесплатно: онлайн-консультации врача по коронавирусу