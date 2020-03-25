В Ярославской области сработают сирены
Сегодня, 25 марта, в Ярославской области сработают сирены и громкоговорители. Волноваться не стоит – это всего лишь проверка.
Система оповещения предназначена для своевременного доведения информации до органов управления, а также для информирования населения, в случаях войны или природных катаклизмов.
- На территории Ярославской области будет организованна комплексная проверка Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.
Кроме того, что сработают сирены и громкоговорители, будут перехвачены радио- и телесигналы для передачи информации населению.
ИСТОЧНИК KP.RU