25 Март 2020 2020-03-25T10:53:55+03:00

Волноваться не стоит – это всего лишь проверка Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Звуковое оповещение включат во всех населенных пунктах региона с 11.00 до 13.00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 марта, в Ярославской области сработают сирены и громкоговорители. Волноваться не стоит – это всего лишь проверка.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения информации до органов управления, а также для информирования населения, в случаях войны или природных катаклизмов.

- На территории Ярославской области будет организованна комплексная проверка Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кроме того, что сработают сирены и громкоговорители, будут перехвачены радио- и телесигналы для передачи информации населению.

ИСТОЧНИК KP.RU