Заместитель мэра Ярославля после самоизоляции вернулась на работу

25 Март 2020 2020-03-25T10:48:01+03:00

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Сегодня, 25 марта, заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик вернулась с карантина и приступила к исполнению своих должностных обязанностей.

Напомним, что сразу после своего отпуска Елена Новик вышла на работу. Эпидемия коронавируса только набирала свои обороты, но многие страны уже вошли в список с опасной эпидобстановкой. Тот факт, что чиновник, не выдержав карантин, «вышла в люди» обеспокоил многих. В итоге глава города все же отправил Елену Новик на самоизоляцию.

После моего пребывания в Иордании не было речи об обязательной самоизоляции, страна не была в списке стран, после посещения которых необходимо было соблюдать карантин. Рекомендации такого плана появились значительно позже. Постановление, в соответствии с которым обязательный 14-дневный карантин должны проходить все граждане, возвращающиеся из-за рубежа, был подписан 18 марта, после чего было принято решение о моей самоизоляции. Я прошла обследование у врачей, мною был сдан тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Чувствую я себя хорошо, приступила к работе, задач очень много, настроение рабочее, отметила Елена Новик.

Инкубационный период заболевания прошел, и Елене Ивановне было разрешено выйти на работу 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU