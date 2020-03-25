Ярославские хулиганы обстреляли маршрутку из пневматического оружия
К счастью, никто не пострадал
Пассажиры, находившиеся в салоне в этот момент, сфотографировали то, что осталось от стекол и выложили кадры в социальные сети.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле вечером 24 марта неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна 96 маршрутки. Пассажиры, находившиеся в салоне в этот момент, сфотографировали то, что осталось от стекол и выложили кадры в социальные сети.
- Надеюсь, что водитель с кондуктором составят заявление в полицию, - пишет один из пользователей.
Впрочем некоторые комментаторы вступились за хулиганов, мол, это было обычное баловство.К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU