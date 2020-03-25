2020-03-25T10:03:26+03:00
Общество

Ярославль - в топе лучших городов России для виртуальных путешествий

В тройке лидеров Москва, Санкт-Петербург и Казань
Полина Вачнадзе
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В условиях карантина доступны только виртуальные путешествияВ условиях карантина доступны только виртуальные путешествияФото: Полина Вачнадзе
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Рейтинг самых лучших городов для виртуальных путешествий по России составил туристический портал ТурСтат. Исследовалось количество предложений по онлайн-путешествиям в поисковиках, во внимание принимались и виртуальные туры, и прогулки и экскурсии по музеям, улицам и достопримечательностям городов.

В первой тройке, что не удивительно, Москва, Санкт-Петербург и Казань. Далее в топ-10 вошли Владивосток, Ростов-на-Дону, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Великий Новгород. Замыкает десятку лучших Ярославль.

Топ-10 (результаты поиска по запросу «виртуальное путешествие):

- Москва, 5 540 тыс.

- Санкт-Петербург, 3 820 тыс.

- Казань, 1 060 тыс.

- Владивосток, 790 тыс.

- Ростов-на-Дону, 662 тыс.

- Калининград, 550 тыс.

- Сочи, 546 тыс.

- Нижний Новгород, 540 тыс.

- Великий Новгород, 439 тыс.

- Ярославль, 435 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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