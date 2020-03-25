Ярославль - в топе лучших городов России для виртуальных путешествий
Рейтинг самых лучших городов для виртуальных путешествий по России составил туристический портал ТурСтат. Исследовалось количество предложений по онлайн-путешествиям в поисковиках, во внимание принимались и виртуальные туры, и прогулки и экскурсии по музеям, улицам и достопримечательностям городов.
В первой тройке, что не удивительно, Москва, Санкт-Петербург и Казань. Далее в топ-10 вошли Владивосток, Ростов-на-Дону, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Великий Новгород. Замыкает десятку лучших Ярославль.
Топ-10 (результаты поиска по запросу «виртуальное путешествие):
- Москва, 5 540 тыс.
- Санкт-Петербург, 3 820 тыс.
- Казань, 1 060 тыс.
- Владивосток, 790 тыс.
- Ростов-на-Дону, 662 тыс.
- Калининград, 550 тыс.
- Сочи, 546 тыс.
- Нижний Новгород, 540 тыс.
- Великий Новгород, 439 тыс.
- Ярославль, 435 тыс.
ИСТОЧНИК KP.RU