В Ярославской области пройдет «Цифровой диктант»

25 Март 2020 2020-03-25T09:38:43+03:00

Проверить свою цифровую грамотность можно будет с 28 марта по 11 апреля

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С 28 марта по 11 апреля Ярославская область примет участие во всероссийской акции «Цифровой диктант». Принять в нем участие могут все желающие.

Вопросы разработаны для разных возрастных категорий: 14–17 лет, 18 лет и старше и в этом году впервые пройти тестирование смогут дети 7–13 лет. Диктант состоит из 4 блоков: основы компьютерной безопасности, работа с Интернетом, соцсетями и приложениями, кибербезопасность и инновационные технологии. Участие в проекте поможет не только определить сильные стороны, но и выявить вопросы, над которыми стоит поработать.

Всю информацию о предстоящем диктанте и онлайн-тесты можно будет найти на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU