2020-03-25T09:37:56+03:00
Происшествия

В Ярославской области браконьеру грозит полумиллионный штраф

Или срок до двух лет
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Свободная охота на лосей запрещена повсеместноСвободная охота на лосей запрещена повсеместноФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Тутаевском районе задержан местный житель, который в феврале этого года у деревни Новенькое подстрелил лося. Разрешения на отстрел животного у тутаевца не было. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

В отношении 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, теперь браконьеру грозит штраф до 500 тысяч рублей, возможно и лишение свободы на срок до двух лет.

Свободная охота на лосей запрещена повсеместно, отстрел возможен только по специальным разрешениям, которые выдают управления охотничьего хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество ярославцев, которые находятся на карантине, увеличивается ежедневно
В Ярославской области сработают сирены
Заместитель мэра Ярославля после самоизоляции вернулась на работу
Ярославские хулиганы обстреляли маршрутку из пневматического оружия
Ярославль - в топе лучших городов России для виртуальных путешествий
В Ярославской области пройдет «Цифровой диктант»
В Ярославской области браконьеру грозит полумиллионный штраф
Ярославцам придется временно отказаться от банкоматов с рециркуляцией
В Ярославской области неделю разыскивают 17-летнего Алексея Яфарова
В Ярославле осудят мужчину, который в пьяном угаре до смерти избил своего соседа
Ярославна привлечена к административной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Ярославском районе построят современный спортивный комплекс
Кинотеатр «Родина» в Ярославле закрылся на карантин
Бесплатно: онлайн-консультации врача по коронавирусу