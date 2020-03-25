В Ярославской области браконьеру грозит полумиллионный штраф
В Тутаевском районе задержан местный житель, который в феврале этого года у деревни Новенькое подстрелил лося. Разрешения на отстрел животного у тутаевца не было. Ущерб составил 80 тысяч рублей.
В отношении 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, теперь браконьеру грозит штраф до 500 тысяч рублей, возможно и лишение свободы на срок до двух лет.
Свободная охота на лосей запрещена повсеместно, отстрел возможен только по специальным разрешениям, которые выдают управления охотничьего хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU