Ярославцам придется временно отказаться от банкоматов с рециркуляцией

25 Март 2020 2020-03-25T09:17:42+03:00

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Центробанк рекомендует ограничить банкам функции выдачи и приема денег через их терминалы с рециркуляцией. Именно такие банкоматы увеличивают риск распространения инфекции, так как купюры, внесенные в терминал, тут же выдаются другому человеку.

Перед выдачей денежные средства должны пройти обязательный двухнедельный карантин, говорится на сайте Роспотребнадзора. Шанс получить более «чистые» купюры возможен от сотрудников банка или из стандартного банкомата.

На 1 января в Ярославской области насчитывается 2019 банкоматов, из них 1324 – с функцией приема наличных и 334 - с рециркуляцией.

- С каждым годом ярославцы все больше предпочитают расплачиваться картами. Только за последний год число операций по картам в Ярославской области увеличилось на треть - более 226 миллионов операций за 2019 год. Также заметно динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт в организациях торговли и услуг. Количество электронных терминалов, установленных для оплаты, возросло за год более чем на 10% и на 1 января 2020 года составило 27 тысяч единиц, - сообщает Отделение Ярославль ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На время карантина рекомендуется использовать функцию бесконтактной оплаты и практиковать шопинг в онлайн-магазинах, это поможет вам приобрести необходимые товары, не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU