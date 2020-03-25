В Ярославской области неделю разыскивают 17-летнего Антона Яфарова

25 Март 2020 2020-03-25T07:33:26+03:00

Если вы знаете что-либо о местонахождении Алексея Яфарова, либо вам известны обстоятельства его исчезновения, просим сообщить об этом по телефону Ростовского межрайонного следственного отдела 8-962-209-00-10. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Молодой человек ушел из госучреждения в Ростовском районе региона 18 марта

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В Ярославле следователи разыскивают 17-летнего Антона Яфарова, который ушел из государственного учреждения в Ростовском районе области. Последний раз молодого человека видели неделю назад, 18 марта 2020 года.

- На вид юноше 17 лет, его рост около 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, глаза карие, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. - Был одет в красную куртку с черными вставками, черные спортивные штаны и светлые кроссовки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Алексея Яфарова, либо вам известны обстоятельства его исчезновения, просим сообщить об этом по телефону Ростовского межрайонного следственного отдела 8-962-209-00-10.

ИСТОЧНИК KP.RU