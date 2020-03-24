2020-03-24T20:47:44+03:00
Происшествия

В Ярославле осудят мужчину, который в пьяном угаре до смерти избил своего соседа

На данный момент обвиняемый находится под стражей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Кировского района города, который до смерти избил своего соседа. Установлено, что обвиняемый выпивал вместе со своим соседом в общежитии на улице Республиканской.

- В ходе застолья подозреваемый начал ссору со своим 55-летним соседом, а потом избил его, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. - От полученных повреждений потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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