Ярославна привлечена к административной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу

24 Март 2020 2020-03-24T19:38:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области к административной ответственности привлекли женщину, которая не соблюдала режим обязательного карантина, вернувшись в регион из-за рубежа.

- В ходе проверки информации, поступившей из УМВД России по Ярославской области, сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора было возбуждено административное дело, - прокомментировали в пресс-службе оперативного штаба по коронавирусу в Ярославской области.

Напомним, все, кто приезжает в регион из нежелательных по эпидемиологической обстановке стран, в обязательном порядке должны соблюдать карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU