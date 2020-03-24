2020-03-24T19:38:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославна привлечена к административной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу

Женщина приехала на территорию региона из-за рубежа
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области к административной ответственности привлекли женщину, которая не соблюдала режим обязательного карантина, вернувшись в регион из-за рубежа.

- В ходе проверки информации, поступившей из УМВД России по Ярославской области, сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора было возбуждено административное дело, - прокомментировали в пресс-службе оперативного штаба по коронавирусу в Ярославской области.

Напомним, все, кто приезжает в регион из нежелательных по эпидемиологической обстановке стран, в обязательном порядке должны соблюдать карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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