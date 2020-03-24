В Ярославском районе построят современный спортивный комплекс

24 Март 2020 2020-03-24T18:03:29+03:00

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В поселке Красные Ткачи построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Подрядчика уже выбрали. Он приступит к работам в июле.

- В Ярославском районе активно строятся многоэтажки и частные дома. Поэтому важно создавать здесь социальные объекты. Уверен, спорткомплекс будет востребован жителями не только Красных Ткачей, но и соседних населенных пунктов, - отметил и.о. директора областного департамента строительства Виктор Жучков.

В ФОКе будет универсальный спортивный зал, тренажерный центр, медицинский кабинет, тренерская и судейская комнаты. В зале установят тренировочные столы, шведскую стенку и ворота. Здесь организуют занятия по баскетболу, волейболу, теннису и стрельбе из лука. Для людей с ограниченными возможностями здоровья создадут особые условия.

Завершить строительство ФОКа обещают в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU