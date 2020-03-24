2020-03-24T16:45:38+03:00
Общество

Бесплатно: онлайн-консультации врача по коронавирусу

Помимо этого, пользователям сервиса DocDoc в течение недели станут доступны бесплатные онлайн-консультации психологов
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Сбербанк выступил с инициативой: любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка).

При звонке на бесплатную горячую линию 8 800 707-85-72 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Оператор проконсультирует позвонившего по вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций не ограничена, в среднем она составляет 15 минут.

400 врачей сервиса прошли дополнительное обучение, работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники. Все финансовые расходы на создание и поддержку этого сервиса взял на себя Сбербанк.

- Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции, не выходя из дома, - говорит Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Помимо этого, пользователям сервиса DocDoc в течение недели станут доступны бесплатные онлайн-консультации психологов.

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