Руководитель ярославской фирмы напревышал скорость на 100 тысяч рублей

24 Март 2020 2020-03-24T16:24:25+03:00

Узнать всю информацию о долгам можно на сайте ведомства. ФОТО: УФССП по Ярославской области

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В работе у судебных приставов Ярославля находилось исполнительное производство о взыскании с юридического лица 60 штрафов ГИБДД. Общая сумма составляла порядка 100 тысяч рублей и абсолютно все штрафы были за превышение скорости.

- Организация не реагировала на требования оплатить задолженность, на прием к приставу-исполнителю представители компании не являлись. Тогда был направлен запрос о наличии транспорта, зарегистрированного за должником, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Получив ответ, приставы вынес запрет на проведение регистрационных действий с найденным имуществом и сообщил, что если долги не будут погашены, авто арестуют.

Лишаться машин организация не хотела и оплатили все штрафы в полном объеме.

Управление ФССП по Ярославской области просит всех ярославцев контролировать наличие долгов и если они есть, рассчитываться с ними своевременно. Узнать всю информацию о долгах можно на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU