2020-03-24T15:41:55+03:00
Общество

В Ярославле правоохранители выявили на одном из рынков поддельные кроссовки

Суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Позже экспертиза подтвердила, что изображения товарных знаков на представленных образцах не соответствуют оригинальным товарным знакам компании.Позже экспертиза подтвердила, что изображения товарных знаков на представленных образцах не соответствуют оригинальным товарным знакам компании.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими провели проверку проверка соблюдения законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав в торговых точках Дзержинского рынка.

- На территории рынка выявлен индивидуальный предприниматель, который в нарушение требований Гражданского Кодекса РФ осуществлял реализацию спортивной обуви, маркированной логотипами товарного знака известной спортивной фирмы, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Позже экспертиза подтвердила, что изображения товарных знаков на представленных образцах не соответствуют оригинальным товарным знакам компании.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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