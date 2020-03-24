В Ярославле правоохранители выявили на одном из рынков поддельные кроссовки
В Ярославле сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими провели проверку проверка соблюдения законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав в торговых точках Дзержинского рынка.
- На территории рынка выявлен индивидуальный предприниматель, который в нарушение требований Гражданского Кодекса РФ осуществлял реализацию спортивной обуви, маркированной логотипами товарного знака известной спортивной фирмы, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Позже экспертиза подтвердила, что изображения товарных знаков на представленных образцах не соответствуют оригинальным товарным знакам компании.
Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU