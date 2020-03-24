В Ярославле правоохранители выявили на одном из рынков поддельные кроссовки

24 Март 2020 2020-03-24T15:41:55+03:00

Позже экспертиза подтвердила, что изображения товарных знаков на представленных образцах не соответствуют оригинальным товарным знакам компании. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей

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В Ярославле сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими провели проверку проверка соблюдения законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав в торговых точках Дзержинского рынка.

- На территории рынка выявлен индивидуальный предприниматель, который в нарушение требований Гражданского Кодекса РФ осуществлял реализацию спортивной обуви, маркированной логотипами товарного знака известной спортивной фирмы, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Позже экспертиза подтвердила, что изображения товарных знаков на представленных образцах не соответствуют оригинальным товарным знакам компании.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU