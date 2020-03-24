В Рыбинске собираются поставить новый памятник

24 Март 2020 2020-03-24T14:05:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На привокзальной площади в Рыбинске скоро установят новый памятник – паровозу. На днях он прибыл в локомотивное депо.

- Больше трех лет мы вели переговоры с руководством РЖД. Мы смогли доказать, что нам необходим такой памятник в городском пространстве. После реставрации здания железнодорожного вокзала нужно создать соответствующую городскую среду со ссылкой на историю РЖД, тем более что в 2018 году отмечалось 150-летие Северной железной дороги, - сказал глава города Денис Добряков.

Л-5270 – грузовой паровоз, который разработали в конце Второй Мировой войны и выпускали с 1945 по 1955 годы. Железнодорожники ласково называли его «Лебедянка» или «Лебедь».

Паровоз в Рыбинск привезли из Красноярска. Прежде чем украсить площадь, ему предстоит пройти реставрацию. Проводить ее будут на деньги города, но силами РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU