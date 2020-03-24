В Рыбинске собираются поставить новый памятник
На привокзальной площади в Рыбинске скоро установят новый памятник – паровозу. На днях он прибыл в локомотивное депо.
- Больше трех лет мы вели переговоры с руководством РЖД. Мы смогли доказать, что нам необходим такой памятник в городском пространстве. После реставрации здания железнодорожного вокзала нужно создать соответствующую городскую среду со ссылкой на историю РЖД, тем более что в 2018 году отмечалось 150-летие Северной железной дороги, - сказал глава города Денис Добряков.
Л-5270 – грузовой паровоз, который разработали в конце Второй Мировой войны и выпускали с 1945 по 1955 годы. Железнодорожники ласково называли его «Лебедянка» или «Лебедь».
Паровоз в Рыбинск привезли из Красноярска. Прежде чем украсить площадь, ему предстоит пройти реставрацию. Проводить ее будут на деньги города, но силами РЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU