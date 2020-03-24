В Ярославской области на огороде нашли противотанковую мину
Снаряд на огороде в Борисоглебском районе нашла местная жительница. О своей опасной находке она сразу сообщила в правоохранительные органы.
На место выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. Они обследовали снаряд и установили, что это учебная противотанковая мина ТМ-72, которая никакой опасности для окружающих не представляет. Но не всегда такие находки безопасны.
- При обнаружении предметов, которые на ваш взгляд могут быть взрывоопасными, не трогайте их. Это может быть опасно. Незамедлительно сообщите в правоохранительные органы, - предупреждает пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU