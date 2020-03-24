2020-03-24T12:47:20+03:00
Общество

В Ярославской области на огороде нашли противотанковую мину

Она оказалась учебной
Полина Вачнадзе
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Не всегда такие находки безопасны. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской областиНе всегда такие находки безопасны. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области
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Снаряд на огороде в Борисоглебском районе нашла местная жительница. О своей опасной находке она сразу сообщила в правоохранительные органы.

На место выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. Они обследовали снаряд и установили, что это учебная противотанковая мина ТМ-72, которая никакой опасности для окружающих не представляет. Но не всегда такие находки безопасны.

- При обнаружении предметов, которые на ваш взгляд могут быть взрывоопасными, не трогайте их. Это может быть опасно. Незамедлительно сообщите в правоохранительные органы, - предупреждает пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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