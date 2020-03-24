Сбербанк участвует во внедрении системы безналичной оплаты проезда в Ярославской области

24 Март 2020 2020-03-24T12:18:07+03:00

Сегодня на маршрутах более 670 единиц транспорта оборудованны валидаторами для безналичной оплаты

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Начиная с 20 марта т.г., на всех маршрутах муниципального пассажирского транспорта Ярославля (автобусы, трамваи, троллейбусы) полностью реализована возможность оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт. На данный момент безналичная оплата доступна также на 145 единицах транспорта ОАО ПАТП № 1 г. Рыбинска. Итого сегодня на маршрутах более 670 единиц транспорта, оборудованных валидаторами для безналичной оплаты.

Новый удобный способ реализован благодаря совместной работе департамента транспорта Ярославской области, Ярославского отделения ПАО Сбербанк, акционерного общества «Расчетные Решения» совместно с технологическим партнером ЗАО «Золотая Корона», ГБУ ЯрОблТрансКом.

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или другое устройство с бесконтактной технологией (смартфон или часы с поддержкой «ApplePay», «SamsungPay», «AndroidPay») к валидатору – специальному терминалу у кондуктора. К оплате принимаются карты платежных систем «MasterCard», «Visa» и «Мир» любых банков.

Как отметил управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин, число безналичных оплат увеличивается очень быстро, что свидетельствует о востребованности услуги у пассажиров. По состоянию на 23 марта, количество безналичных оплат составляет порядка 10 тысяч в день, и это число растет. Банк активно развивает сервисы, которые помогают решать самые разнообразные задачи с помощью банковской карты, в том числе путем активного использования безналичных оплат. В условиях пандемии банк особенно рекомендует использование бесконтактных способов оплаты проезда, покупок и услуг, так как это позволяет практически полностью отказаться от использования наличных средств.

В настоящее время прорабатывается возможность внедрения безналичной оплаты в маршрутных такси.