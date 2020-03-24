2020-03-24T12:05:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один ярославец может быть болен коронавирусом

Он находится под круглосуточным наблюдением медиков
Полина Вачнадзе
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1679 человек в Ярославской области находятся на карантине1679 человек в Ярославской области находятся на карантинеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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За минувшие сутки в Ярославской области было сделано 1006 анализов на коронавирус и один из них показался врачам подозрительным.

- Анализ направлен на подтверждение. Человек взят медиками под круглосуточное наблюдение, в настоящее время он находится в инфекционной больнице. Отрабатывается весь список контактировавших с ярославцем людей, - сообщили в правительстве Ярославского региона.

На сегодняшний день, 24 марта, в области только один человек имеет подтвержденный диагноз «коронавирус». 1679 человек находятся на карантине. Цифра эта за сутки увеличилась в два раза – вчера на карантине было около 800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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