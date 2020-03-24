В Ярославской области пьяный мотоциклист без прав устроил смертельное ДТП

24 Март 2020 2020-03-24T11:52:23+03:00

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33-летнего жителя Ростова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Суд установил, что в августе 2019 года ночью обвиняемый в пьяном виде, не имея водительских прав, находился за рулем мотоцикла. Не справившись с управлением, мужчина наехал на бордюрный камень, затем выехал на обочину, двигаться по которой было запрещено. И в довершение врезался в мачту искусственного освещения. В результате ДТП пассажир, находившийся на заднем сиденье, получил травмы. На следующий день он скончался в больнице.

- Мужчину приговорили к лишению свободы на 2 года и 8 месяцев с отбыванием срока в колонии поселении и лишили права управлять транспортными средствами на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU