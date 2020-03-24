2020-03-24T11:50:44+03:00
Общество

Мэрия Ярославля: болезнь чиновника не имеет вирусную природу

Александр Асриянц после отпуска на Шри-Ланке ушел на больничный
Полина Вачнадзе
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Ограничительных мер по передвижению на больничном врачи чиновнику не назначалиОграничительных мер по передвижению на больничном врачи чиновнику не назначалиФото: Мэрия Ярославля
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Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц вернулся из отпуска, который он провел на Шри-Ланке, 9 марта. Сразу же после этого он ушел на больничный.

В мэрии города пояснили, что болезнь чиновника носит неврологический характер, не связана с коронавирусом и не имеет вирусную природу. Признаков гриппа или ОРВИ у Александра Асриянца не было и нет, никаких ограничительных мер по передвижению на больничном врачи ему не назначали.

- На 9 марта на территории островного государства отсутствовали активные случаи заболевания коронавирусом. На эту дату Шри-Ланка не была отнесена к списку стран, по возвращению из которых туристы подлежали обязательной самоизоляции, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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