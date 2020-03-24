На озеленение Рыбинска выделили 3,5 миллиона рублей

24 Март 2020 2020-03-24T11:21:23+03:00

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Рыбинск продолжат озеленять. В этом году на улице Крестовой, площади маршала Жукова и Волжской набережной высадят 127 молодых деревьев, среди них будут липы, клены и яблони.

- Уже объявили аукцион. По его итогам выберут подрядчика, который приобретет, высадит растения и будет следить за состоянием посадок до конца года. На эти цели выделят около 3,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Все работы по посадке молодых деревьев планируют закончить к середине мая. Растения должны быть не моложе 4-4,5 лет и по размеру соответствовать тем, что высадили на Крестовой в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU