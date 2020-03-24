2020-03-24T10:50:59+03:00
Общество

В Ярославле будут служить молебны против коронавируса

Священники рассказали, что когда-то молитва спасла детей от скарлатины
Дарья Сабаева
Поделиться:
Подобные молебны служат во многих храмах по всей России. ФОТО: группа Яковлевско-Благовещенский храм Ярославля ВКонтактеПодобные молебны служат во многих храмах по всей России. ФОТО: группа Яковлевско-Благовещенский храм Ярославля ВКонтакте
Изменить размер текста:

Молебное пение против коронавируса будет совершаться в Яковлевско-Благовещенском храме по воскресеньям около 10.30. Каждый прихожанин сможет произнести молитвы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Подобные молебны служат во многих храмах по всей России.

Верующие считают, что молитва перед главным крестом храма способна остановить любую эпидемию, его проводили во время оспы, холеры, тифа и других заболеваний. В храме рассказывают, что когда-то подобный молебен спас прихожан от скарлатины:

- В 36 году прошлого века в наших краях свирепствовала болезнь, оставшаяся в памяти здешних жителей, как «Детский мор». Скорее всего, это была скарлатина, вспышка которой произошла в том году. Тогда скарлатина была болезнью страшной, с необратимыми последствиями, уносящей жизни. Подвергались ей, в большинстве своём, дети в возрасте от 2 до 7 лет. Советская власть проведению молебна препятствовала. И все же он состоялся. Семей его участников «Детский мор» не коснулся. А если кто уже болел – выздоровел без осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске собираются поставить новый памятник
В Ярославской области на огороде нашли противотанковую мину
Ярославский «Буревестник» продлил контракт с Джастином Робертсоном
Сбербанк участвует во внедрении системы безналичной оплаты проезда в Ярославской области
Еще один ярославец может быть болен коронавирусом
В Ярославской области пьяный мотоциклист без прав устроил смертельное ДТП
Мэрия Ярославля: болезнь чиновника не имеет вирусную природу
На озеленение Рыбинска выделили 3,5 миллиона рублей
В Ярославле будут служить молебны против коронавируса
Два предприимчивых жителя Ярославля сдали чужую машину в металлолом
В Ярославской области разыскивают 54-летнего Виталия Колосова
Как ярославские школьники могут весело и с пользой провести каникулы
Ярославские спортсменки выиграли золото на первенстве страны по прыжкам на батуте
Две ярославны, работавшие на интернет-магазин по сбыту наркотиков, отправятся под суд
В Ярославле управляющую компанию оштрафовали на 450 тысяч рублей
В Ярославле закрываются кинотеатры
Бывший и действующий сотрудники ярославского МЧС подозреваются в получении взяток
В Ярославской области больше 800 человек находятся на самоизоляции