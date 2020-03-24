В Ярославле будут служить молебны против коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T10:50:59+03:00

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Молебное пение против коронавируса будет совершаться в Яковлевско-Благовещенском храме по воскресеньям около 10.30. Каждый прихожанин сможет произнести молитвы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Подобные молебны служат во многих храмах по всей России.

Верующие считают, что молитва перед главным крестом храма способна остановить любую эпидемию, его проводили во время оспы, холеры, тифа и других заболеваний. В храме рассказывают, что когда-то подобный молебен спас прихожан от скарлатины:

- В 36 году прошлого века в наших краях свирепствовала болезнь, оставшаяся в памяти здешних жителей, как «Детский мор». Скорее всего, это была скарлатина, вспышка которой произошла в том году. Тогда скарлатина была болезнью страшной, с необратимыми последствиями, уносящей жизни. Подвергались ей, в большинстве своём, дети в возрасте от 2 до 7 лет. Советская власть проведению молебна препятствовала. И все же он состоялся. Семей его участников «Детский мор» не коснулся. А если кто уже болел – выздоровел без осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU