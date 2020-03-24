Два предприимчивых жителя Ярославля сдали чужую машину в металлолом

24 Март 2020 2020-03-24T10:42:25+03:00

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Житель Заволжского района Ярославля обратился в полицию. Неизвестные украли у мужчины машину «ГАЗ», которая находилась в неисправном состоянии. Ущерб составил 65 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили автомобиль в одном из пунктов приема металлолома в Ярославском районе. Оперативникам удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались двое неработающих ярославцев. Они рассказали, что, используя другую машину, увезли чужой автомобиль, чтобы затем сдать его.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража», - пишет пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU