2020-03-24T10:25:15+03:00
Общество

В Ярославской области разыскивают 54-летнего Виталия Колосова

С 10 января 2020 года о его местонахождении ничего неизвестно
Светлана Крутикова
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Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи. ФОТО: группа поискового отряда «Лиза Алерт» Ярославской области ВКонтактеПропавший мужчина нуждается в медицинской помощи. ФОТО: группа поискового отряда «Лиза Алерт» Ярославской области ВКонтакте
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В Ярославской области разыскивают 54-летнего Виталия Колосова. Мужчина ушел из дома в Гаврилов-Яме 10 января. С того момента его никто не видел.

Рост мужчины около 180 сантиметров, он плотного телосложения, волосы темные. Особые приметы – носит усы. О том, в какую одежду был одет, ничего не известно. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Виталия Колосова или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии 8 800 700-54-52

Также в Ярославской области продолжаются поиски 17-летнего Алексея Яфарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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