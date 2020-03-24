В Ярославской области разыскивают 54-летнего Виталия Колосова
В Ярославской области разыскивают 54-летнего Виталия Колосова. Мужчина ушел из дома в Гаврилов-Яме 10 января. С того момента его никто не видел.
Рост мужчины около 180 сантиметров, он плотного телосложения, волосы темные. Особые приметы – носит усы. О том, в какую одежду был одет, ничего не известно. Пропавший нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели Виталия Колосова или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии 8 800 700-54-52
Также в Ярославской области продолжаются поиски 17-летнего Алексея Яфарова.
ИСТОЧНИК KP.RU