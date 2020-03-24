24 Март 2020 2020-03-24T10:25:15+03:00

С 10 января 2020 года о его местонахождении ничего неизвестно

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В Ярославской области разыскивают 54-летнего Виталия Колосова. Мужчина ушел из дома в Гаврилов-Яме 10 января. С того момента его никто не видел.

Рост мужчины около 180 сантиметров, он плотного телосложения, волосы темные. Особые приметы – носит усы. О том, в какую одежду был одет, ничего не известно. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Виталия Колосова или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии 8 800 700-54-52

Также в Ярославской области продолжаются поиски 17-летнего Алексея Яфарова.

ИСТОЧНИК KP.RU