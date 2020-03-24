Как ярославские школьники могут весело и с пользой провести каникулы

24 Март 2020 2020-03-24T10:22:31+03:00

Организации допобразования подготовили интересные программы на время карантина Фото: Правительство Ярославской области

Организации допобразования подготовили интересные программы на время карантина

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В Ярославской области запустили проект «Дневник интересных каникул». Организации дополнительного образования, которые из-за угрозы распространения коронавируса перешли на дистанционное обучение, подготовили для своих юных воспитанников много конкурсов, викторин и марафонов.

Ярославский центр детей и юношества предлагает принять участие в конкурсе рисунков «По дорогам войны», онлайн-викторине «История моей страны – моя история», заочном конкурсе работ «Три правила безопасности пассажира» и конкурсе декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия».

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий запустил онлайн-версию акции «Женское лицо Победы». Школьники могут снимать и размещать ролики и военных и трудовых буднях своих прабабушек.

В Центре детско-юношеского технического творчества начались дистанционные «Инженерные каникулы» с конкурсом компьютерного рисунка ко Дню космонавтики и онлайн-марафоном «Весенний сувенир».

На сайте центра «Новая школа» стартовал проект «Давайте учиться вместе!».

В на сайте Центра телекоммуникаций и информационных систем можно присоединиться к проекту «Диалог культур».

ИСТОЧНИК KP.RU