Как ярославские школьники могут весело и с пользой провести каникулы
В Ярославской области запустили проект «Дневник интересных каникул». Организации дополнительного образования, которые из-за угрозы распространения коронавируса перешли на дистанционное обучение, подготовили для своих юных воспитанников много конкурсов, викторин и марафонов.
Ярославский центр детей и юношества предлагает принять участие в конкурсе рисунков «По дорогам войны», онлайн-викторине «История моей страны – моя история», заочном конкурсе работ «Три правила безопасности пассажира» и конкурсе декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия».
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий запустил онлайн-версию акции «Женское лицо Победы». Школьники могут снимать и размещать ролики и военных и трудовых буднях своих прабабушек.
В Центре детско-юношеского технического творчества начались дистанционные «Инженерные каникулы» с конкурсом компьютерного рисунка ко Дню космонавтики и онлайн-марафоном «Весенний сувенир».
На сайте центра «Новая школа» стартовал проект «Давайте учиться вместе!».
В на сайте Центра телекоммуникаций и информационных систем можно присоединиться к проекту «Диалог культур».
ИСТОЧНИК KP.RU