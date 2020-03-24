Ярославские спортсменки выиграли золото на первенстве страны по прыжкам на батуте

24 Март 2020 2020-03-24T09:57:25+03:00

Ярославские спортсменки стали лучшими в прыжках на двойном минитрампе. ФОТО: группа Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области ВКонтакте

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В подмосковном Раменском завершились командные соревнования по прыжкам на батуте. За награды боролись более 300 атлетов из 28 регионов России.

В финале ярославские спортсменки, Кира Вдовичева, Ольга Головина, Анна Подобедова и Ксения Салова, обошли команду из Ростовской области и стали лучшими среди женских команд по прыжкам на двойном минитрампе. Победительницы – воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №8.

Кроме того, еще две наши спортсменки, Полина и Анастасия Фалины, выполнили норматив мастера спорта.

Поздравляем девушек с победой и желаем новых достижений!

Напоминаем, что из-за коронавируса с 21 марта в Ярославской области приостановили все спортивные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU