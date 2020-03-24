2020-03-24T09:39:48+03:00
Происшествия

Две ярославны, работавшие на интернет-магазин по сбыту наркотиков, отправятся под суд

«Трудились» женщины в составе преступной группы
Светлана Крутикова
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У ярославн изъяли 45 свертков с синтетическими наркотикамиУ ярославн изъяли 45 свертков с синтетическими наркотикамиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Ярославля, которые работали на интернет-магазин по сбыту наркотиков.

27-летних женщин задержали, когда они пытались оборудовать тайники с наркотиками. Полицейские изъяли 45 свертков с порошкообразным веществом общей массой 23,757 граммов. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик.

Выяснилось, что ярославны работали на интернет-магазин. В составе преступной группы, под руководством «кураторов», обвиняемые оборудовали на территории области тайники для «операторов». А они уже продавали вещества наркопотребителям, сообщая адреса, по которым можно забрать товар. Задержанные ярославны наркотики не потребляют. Они хотели поправить свое материальное положение, поэтому согласились на такую «работу».

- Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело передали в суд. Расследование о деятельности преступной группы, в которую входили жительницы Ярославля, продолжается, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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