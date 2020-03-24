В Ярославле управляющую компанию оштрафовали на 450 тысяч рублей

24 Март 2020 2020-03-24T09:30:45+03:00

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Несколько крупных штрафов за свое бездействие получила ярославская компания, которая обслуживает дом №12 на улице Гужевой.

Жильцы этого дома обратились в департамент госжилнадзора региона с жалобами на протекающую крышу.

- Инспекторы зафиксировали разрушения кровельного покрытия и увлажнение стропильной системы. Ситуация усугублялась бездействием УК, - пояснили в ведомстве.

Компании выдали предписание об устранении нарушений, но она ничего не сделала в срок. Организацию и руководителя оштрафовали на 250 и 50 тысяч рублей соответственно, выдали новое предписание. И снова – ничего. Тогда документы были направлены в суд. Как результат – новый штраф для УК в 100 тысяч рублей и очередное предписание. Которое. Как сообщает госжилнадзор, снов Ане было исполнено. И снова суд. И снова штраф 100 тысяч.

- Исполнение предписаний будет находиться на контроле департамента до полного устранения нарушений, - заверил и.о.директора ведомства Давид Бараташвили.

ИСТОЧНИК KP.RU