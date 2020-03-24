2020-03-24T09:12:05+03:00
Звезды

В Ярославле закрываются кинотеатры

Пока что закрылся только частный кинотеатр в Данилове
Полина Вачнадзе
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Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить свою работуМинистерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить свою работуФото: Правительство Ярославской области
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Вчера, 23 марта, Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам, для предотвращения распространения инфекции, приостановить свою работу. В Ярославской области все муниципальные кинозалы, а также государственные театры, филармония, музеи, библиотеки уже закрылись для посетителей. Частным культурным заведениям можно только рекомендовать прекратить публичные показы.

На вчерашний вечер шесть кинотеатров в Ярославле, три в Рыбинске, по одному в Ростове и Переславле не прислушались к рекомендациям Минкульта и продолжили свою работу. Решение о закрытии приняли только собственники кинозала в Данилове. Посмотрим, продолжится ли их работа сегодня и далее.

А тем временем Волковский театр хоть каждый вечер транслирует свои спектакли на фасадных экранах. Показы начинаются в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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