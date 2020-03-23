Бывший и действующий сотрудники ярославского МЧС подозреваются в получении взяток

23 Март 2020 2020-03-23T19:20:38+03:00

За содействие организациям они получали от 100 до 450 тысяч рублей

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В отношении 46-летнего бывшего начальника управления надзорной деятельности и профилактики работы Главного управления МЧС России по региону и его 37-летнего заместителя возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в получении взяток.

Следствие установило, что подозреваемые согласовывали различным организациям специальные технические условия и выдавали положительные заключения нормативно-технического совета. За свои услуги сотрудники ведомства получали от 100 до 450 тысяч рублей.

- В настоящее время проводятся следственные действия и собираются доказательства. Подозреваемых заключили под стражу, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU