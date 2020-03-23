2020-03-23T18:39:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области больше 800 человек находятся на самоизоляции

Новых заболевших не зарегистрировано
Светлана Крутикова
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Тем, кто находится на самоизоляции, будут помогать волонтерыТем, кто находится на самоизоляции, будут помогать волонтерыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В прошедшие выходные 195 жителей региона сдали анализ на коронавирус. Все пробы дали отрицательный результат. Сейчас на самоизоляции находятся 807 человек. Среди них 762 - граждане России, 7 - КНР и 38 - других государств.

В регионе приняли решение создать оперативную волонтерскую группу, которая будет поддерживать тех, кто находится на самоизоляции. В нее войдут представители разных населенных пунктов области. Штаб будет собирать заявки, а выездная бригада доставлять продукты. Всех добровольцев обеспечат средствами защиты.

Для жителей старше 60 лет, которые находятся в группе риска, ОНФ организовал круглосуточную горячую линию. Чтобы оставить заявку на помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, нужно позвонить по номеру 8 (800)-200-34-11.

Тем временем состояние единственной пациентки, у которой выявили коронавирусную инфекцию, остается прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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