В Ярославской области больше 800 человек находятся на самоизоляции
В прошедшие выходные 195 жителей региона сдали анализ на коронавирус. Все пробы дали отрицательный результат. Сейчас на самоизоляции находятся 807 человек. Среди них 762 - граждане России, 7 - КНР и 38 - других государств.
В регионе приняли решение создать оперативную волонтерскую группу, которая будет поддерживать тех, кто находится на самоизоляции. В нее войдут представители разных населенных пунктов области. Штаб будет собирать заявки, а выездная бригада доставлять продукты. Всех добровольцев обеспечат средствами защиты.
Для жителей старше 60 лет, которые находятся в группе риска, ОНФ организовал круглосуточную горячую линию. Чтобы оставить заявку на помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, нужно позвонить по номеру 8 (800)-200-34-11.
Тем временем состояние единственной пациентки, у которой выявили коронавирусную инфекцию, остается прежним.
ИСТОЧНИК KP.RU