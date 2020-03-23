В Ярославле новый детский сад начал прием малышей

23 Март 2020 2020-03-23T18:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дзержинском районе Ярославля новый детский сад «Яблочко» принял уже 149 детей.

- Детский сад №94 построили в конце прошлого года. Жители микрорайона очень ждали его открытия. Торжественное мероприятие в стенах учреждения не проводили в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Здоровье детей превыше всего, поэтому посторонних в саду быть не должно. Но и откладывать открытие ни к чему, - сказал Владимир Волков.

Детский сад рассчитан на 280 детей. Он соответствует всем санитарным требованиям и пожарной безопасности, технически полностью укомплектован. Чтобы детям было легче адаптироваться, количество дошкольников в группах будет увеличиваться постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU