В Ярославской области построят образовательный центр за 180 миллионов
В Гаврилов-Яме Ярославской области появится центр развития детского творчества «Лидер». Объект планируется построить на улице Чапаева. Стоимость работ оценивается в 180 миллионов рублей, соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.
- В центре будут учить музыке, давать начальное художественное, театральное и эстетическое образование, - говорится в документации закупки. – Кроме того, детям будут преподавать – выставочную деятельность, а также проводить работу по сохранению и развитию народных промыслов и ремесел.
Общая площадь объекта составит чуть меньше шести тысяч квадратных метров. Начальный этап работ должен быть завершен к концу 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU