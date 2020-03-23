2020-03-23T17:26:04+03:00
Общество

В Ярославской области построят образовательный центр за 180 миллионов

Учреждение появится в Гаврилов-Яме на улице Чапаева
Полина ЗАЙЦЕВА
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Общая площадь объекта составит чуть меньше шести тысяч квадратных метров. Фото: скриншот с сайта Госзакупок.Общая площадь объекта составит чуть меньше шести тысяч квадратных метров. Фото: скриншот с сайта Госзакупок.
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В Гаврилов-Яме Ярославской области появится центр развития детского творчества «Лидер». Объект планируется построить на улице Чапаева. Стоимость работ оценивается в 180 миллионов рублей, соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.

- В центре будут учить музыке, давать начальное художественное, театральное и эстетическое образование, - говорится в документации закупки. – Кроме того, детям будут преподавать – выставочную деятельность, а также проводить работу по сохранению и развитию народных промыслов и ремесел.

Общая площадь объекта составит чуть меньше шести тысяч квадратных метров. Начальный этап работ должен быть завершен к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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