2020-03-23T16:52:36+03:00
Общество

25 марта в Ярославской области завоют сирены

В регионе пройдет проверка систем оповещения
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Сирены завоют в Ярославле 25 мартаСирены завоют в Ярославле 25 мартаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

25 марта, в среду, в городах и других населенных пунктах Ярославской области будет включены уличные электросирены и громкоговорители. Также предусмотрен перехват радио- и телевизионного вещания для передачи экстренного сообщения населению.

Комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения запланирована на период с 11:00 до 13:00.

Пугаться и паниковать не стоит! Системы оповещения предназначены для своевременного доведения информации до органов управления, сил и средств гражданской обороны, а также населения при возникновении опасной ситуации природного или техногенного характера, а также при ведении военных действий.

Всего в Ярославском регионе установлено около 200 громкоговорителей и 210 электросирен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области построят образовательный центр за 180 миллионов
25 марта в Ярославской области завоют сирены
У улицы Труфанова в Ярославле прокуратура требует установить знаки
Ярославская фирма задолжала 62 миллиона по зарплатам, налогам и моральному вреду
В Тутаеве 17-летний ярославец пытался продать наркотики, но был задержан
В какие страны нельзя отправить посылку из Ярославля
Ярославцы могут стать волонтерами проекта «Мы вместе»
На мусорных площадках в Ярославле установили видеокамеры
70% опрошенных ярославцев не стали закупать продукты впрок
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
В Ярославле очень скоро могут отключить отопление
Блогер Варламов раскритиковал благоустройство парка 30-я Победы в Ярославле
Ярославец произвел и сбыл синтетический наркотик на 1,5 миллиона рублей
В Ярославской области откроется горячая линия по вопросам дистанционного обучения
Фонды Carlsberg пожертвовали 95 млн датских крон на борьбу с пандемией коронавируса
В Ярославле еще одна жертва мошенников перевела в никуда почти 500 тысяч рублей
В Ярославле столкнулись легковушка и такси
Ярославец оплатил бензин украденной топливной картой и собирался его продать
Звонить с таксофонов стали больше