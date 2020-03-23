25 марта в Ярославской области завоют сирены

23 Март 2020 2020-03-23T16:52:36+03:00

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25 марта, в среду, в городах и других населенных пунктах Ярославской области будет включены уличные электросирены и громкоговорители. Также предусмотрен перехват радио- и телевизионного вещания для передачи экстренного сообщения населению.

Комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения запланирована на период с 11:00 до 13:00.

Пугаться и паниковать не стоит! Системы оповещения предназначены для своевременного доведения информации до органов управления, сил и средств гражданской обороны, а также населения при возникновении опасной ситуации природного или техногенного характера, а также при ведении военных действий.

Всего в Ярославском регионе установлено около 200 громкоговорителей и 210 электросирен.

ИСТОЧНИК KP.RU