2020-03-23T16:35:02+03:00
Общество

У улицы Труфанова в Ярославле прокуратура требует установить знаки

И привести в порядок дорожную разметку
Полина Вачнадзе
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Мэрия должна установить знаки. ФОТО: прокуратура Дзержинского района ЯрославляМэрия должна установить знаки. ФОТО: прокуратура Дзержинского района Ярославля
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Прокуратура Дзержинского района Ярославля проверила дороги, где чаще всего происходят ДТП.

- Выяснилось, что над проезжей частью проспекта Дзержинского перед пересечением с улицей Труфанова в обоих направлениях не установлены определенные знаки. Они должны быть на дорогах, имеющих перед перекрестком три полосы, - пояснили в прокуратуре района.

Кроме того, на пересечении Труфанова и проспекта Дзержинского дорожная разметка сильно изношена в обоих направлениях.

Ведомство направило исковое заявление суд и оно было удовлетворено. Все нарушения должна устранить мэрия Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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