У улицы Труфанова в Ярославле прокуратура требует установить знаки
Прокуратура Дзержинского района Ярославля проверила дороги, где чаще всего происходят ДТП.
- Выяснилось, что над проезжей частью проспекта Дзержинского перед пересечением с улицей Труфанова в обоих направлениях не установлены определенные знаки. Они должны быть на дорогах, имеющих перед перекрестком три полосы, - пояснили в прокуратуре района.
Кроме того, на пересечении Труфанова и проспекта Дзержинского дорожная разметка сильно изношена в обоих направлениях.
Ведомство направило исковое заявление суд и оно было удовлетворено. Все нарушения должна устранить мэрия Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU