2020-03-23T16:19:23+03:00
Общество

Ярославская фирма задолжала 62 миллиона по зарплатам, налогам и моральному вреду

У компании арестовали автомобиль и недвижимость
Полина Вачнадзе
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Ярославская строительная фирма задолжала 62 миллиона рублей. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиЯрославская строительная фирма задолжала 62 миллиона рублей. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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Ярославская строительная фирма задолжала 62 миллиона рублей по заработной плате, моральному вреду, налогам и сборам. В отношении нее возбуждено 160 исполнительных производств. Но колоссальные долги никак не стимулировали руководство компании к их оплате. Судебные приставы направили ряд запросов в регистрационные органы и выяснили, что за должниками значится несколько автомобилей и 10 объектов недвижимости. Сразу же было вынесено постановление о запрете любых регистрационных действий с автотранспортом, но все гладко вышло только на бумаге.

- Пристав установил, что данное имущество у должника отсутствует и место, Гед оно находится, неизвестно. Автомобили объявили в розыск, но из всех нашли только один, который тут же арестовали, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Кроме того, описана и арестована была принадлежащая компании недвижимость, в том числе земельные участки и газопровод.

У директора компании-должника есть несколько дней, чтобы рассчитаться с многомиллионными долгами. Если это не произойдет, что очень вероятно, все имущество уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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