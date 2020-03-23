В Тутаеве 17-летний ярославец пытался продать наркотики, но был задержан
В Тутаевском следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего ярославца, который попытался сбывать наркотики. По версии следствия, 20 марта 2020 года молодой человек попытался продать более двух граммов вещества.
- Свой умысел он не довел до конца в связи с пресечением его противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов, - добавили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
В настоящее время расследование дела продолжается, решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU