2020-03-23T16:11:49+03:00
Происшествия

В Тутаеве 17-летний ярославец пытался продать наркотики, но был задержан

На парня завели уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.Решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Тутаевском следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего ярославца, который попытался сбывать наркотики. По версии следствия, 20 марта 2020 года молодой человек попытался продать более двух граммов вещества.

- Свой умысел он не довел до конца в связи с пресечением его противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов, - добавили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

В настоящее время расследование дела продолжается, решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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