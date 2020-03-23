2020-03-23T15:12:15+03:00
Общество

В какие страны нельзя отправить посылку из Ярославля

Почта России приостановила прием отправлений в несколько стран
Полина Вачнадзе
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И не боимся принимать посылки.И не боимся принимать посылки.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Почта России временно не будет принимать отправления в страны, которые прекратили обработку международной почты. Из Ярославля, да и из других городов России, теперь нельзя отправить письмо и посылку в Молдавию, Монголию, Кувейт, Ливию, Перу, Тунис, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Чили, Эквадор и ряд других государств. Из-за мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом, эти государства отказались от приема корреспонденции.

При этом в ведомстве отмечают, что на данный момент в мире не зафиксировано ни одного случая заражения через пересылаемые предметы. А ВОЗ исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления.

Так что смело посылаем посылки в те страны, в которые еще можно их отправить. И не боимся принимать посылки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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