Ярославцы могут стать волонтерами проекта «Мы вместе»

23 Март 2020 2020-03-23T14:45:04+03:00

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21 марта по всей России стартовал волонтерский проект «Мы вместе». Теперь любой человек может помочь другому в период эпидемии коронавируса. Вариантов помощи предостаточно: от покупки нужных медикаментов и продуктов до оказания моральной помощи нуждающимся. Чаще всего в помощи нуждаются пожилые люди и маломобильные граждане. Стать волонтерами по Ярославскому региону уже решили 11 человек.

Для того, чтобы записаться в «крестные феи», необходимо на сайте мывместе2020.рф в разделе «хочу помочь» запомнить карточку волонтера и выбрать подходящий вам вариант помощи. Всех добровольцев обеспечат небходимыми средствами защиты.

Также на сайте публикуется информация о социальных акциях, которые проводят компании и простые горожане. Здесь можно узнать обо всех «горячих линиях», бесплатных сервисах для удаленной работы и обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU