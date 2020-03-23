2020-03-23T14:45:04+03:00
Общество

Ярославцы могут стать волонтерами проекта «Мы вместе»

На данный момент 11 жителей области записались в волонтеры
Дарья Сабаева
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Также на сайте публикуется информация о социальных акцияхТакже на сайте публикуется информация о социальных акцияхФото: Правительство Ярославской области
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21 марта по всей России стартовал волонтерский проект «Мы вместе». Теперь любой человек может помочь другому в период эпидемии коронавируса. Вариантов помощи предостаточно: от покупки нужных медикаментов и продуктов до оказания моральной помощи нуждающимся. Чаще всего в помощи нуждаются пожилые люди и маломобильные граждане. Стать волонтерами по Ярославскому региону уже решили 11 человек.

Для того, чтобы записаться в «крестные феи», необходимо на сайте мывместе2020.рф в разделе «хочу помочь» запомнить карточку волонтера и выбрать подходящий вам вариант помощи. Всех добровольцев обеспечат небходимыми средствами защиты.

Также на сайте публикуется информация о социальных акциях, которые проводят компании и простые горожане. Здесь можно узнать обо всех «горячих линиях», бесплатных сервисах для удаленной работы и обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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