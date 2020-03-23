На мусорных площадках в Ярославле установили видеокамеры

23 Март 2020 2020-03-23T14:28:29+03:00

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На проблемных площадках в Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля установили камеры видеонаблюдения. Их поставили на тех площадках, где чаще всего люди выкидывали мусор на прилегающих территориях, в том числе и привозили его на машинах. За время, что стоят камеры, то есть с начала года, к ответственности удалось привлечь девять нарушителей.

Также в регионе продолжаются рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок. Уже обследовали 44 точки в Ярославле, Рыбинске, Переславле и Ростове. Тем, кто нарушает чистоту и порядок грозит штраф. Гражданам – до 3 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч, организациям – до 250. В последнем случае возможно наказание вплоть до приостановки деятельности фирмы на срок до 90 суток. А при повторном нарушении штрафы увеличиваются.

В прошлом году было проверено около 650 мусорок, выявлено 415 фактов их ненадлежащего санитарного состояния. Сюда свозили древесные остатки, шины и другие отходы. Привлечено к ответственности более 130 лиц, наложено штрафов на сумму больше двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU